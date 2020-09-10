المحكمةالاتحادية ترفض الطعن المقدم من محافظ نينوى السابق

2020/09/10 | 14:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد

قررت المحكمة الاتحادية رفض الطعن المقدم من قبل محافظ نينوى السابق منصور المرعيد.

واكدت المحكمة ، أن قرار مجلس المحافظة بشأن إقالة المرعيد سليم ، والإبقاء على نجم الجبوري محافظا لنينوى.

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