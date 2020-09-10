لجنة الصحة والسلامة الوطنية : السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات

2020/09/10 | 14:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الخميس، السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات.

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