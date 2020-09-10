التربية تحدد موعدا جديدا لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية

2020/09/10 | 14:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التربية، الخميس، تحديد الـ23 من شهر أيلول الحالي ، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 .وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته /المعلومة/ إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باعتماد يوم الأربعاء الموافق الـ 23 من أيلول الجاري ، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس”.وأشارت الى “الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي” .



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