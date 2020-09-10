توضيح من الداخلية بعد أحكام قضائية طالت ضباطاً وعشرات الشرطة بتهمة ’التمرد’

2020/09/10 | 14:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، توضيح حول اصدار احد محاكم قوى الامن الداخلي المختصة احكاما بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد ومخالفة الاوامر.





وقال الناطق باسم الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايلول 2020)، ان "احد محاكم قوى الامن الداخلي المختصة اصدرت احكاما بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد ومخالفة الاوامر، وهذه الاحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية".

واضاف البيان "وقد تكون هذه العقوبات الجماعية من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة، وهذا مايستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الاجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي".

واشارت الوزارة الى ان "حجم التحديات التي تواجه البلاد توجب اعلى درجات الحرص والتعاون في اداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الامنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".

وبينت الوزارة ان "التركيز على الاداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي ان تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الامن وان القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع افراد وحداتهم واقسامهم ضمن نطاق القانون، وحينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فان المؤسسة لن تكون ناجحة في اداء واجباتها كما ان الافراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدروا الخواطر ويعانون من الاحباط وهذا ما ينعكس سلبيا على الاداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الامن".

ودعا البيان "جميع افراد المؤسسة الامنية ان يكونوا مثالا للانضباط والمهنية والسلوك الاخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الامن الداخلي، فامامنا شوط طويل لانجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن".

وقضت محكمة في بغداد، بعقوبات بالسجن ضد مدير مركز شرطة مع ضباطين وعشرات المنتسبين بتهمة عصيان الأوامر.

وحصل "ناس" (9 ايلول 2020)، على وثيقة بالحكم الصادر بحق مدير مركز شرطة الكندي في بغداد وضابطين، و37 منتسباً من قبل محكمة الكرادة، حيث تراوحت الاحكام بين 9 اشهر وسنة وثلاثة أشهر لمخالفتهم الأوامر.

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