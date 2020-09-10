مسرور بارزاني للكاظمي: حكومة الإقليم تسعى لحل الملفات العالقة وترسيخ الحلول طويلة الأمد

2020/09/10 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن حكومة الإقليم تسعى لحل الملفات العالقة وترسيخ الحلول طويلة الأمد، خلال لقاء الكاظمي بارزاني في أربيل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي التقى اليوم الخميس، خلال زيارته الى أربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم".

وأضاف البيان، أن الكاظمي قال إن "تجربة التعاون الأمني والتكامل في أداء القوات المسلّحة في مواجهة داعش الإرهابي عززت الوحدة الوطنية وجعلت الانتصار ممكناً".

وبيّن الكاظمي، أن "سيادة العراق هي الكلمة التي تجمعنا كعراقيين، ولا مجال للتفريط بها"، مبينا أن "الفرصة الآن متاحة لتعزيز العمل المشترك، وتقديم أفضل جهد يخدم المواطن العراقي، فضلاً عن تسريع وتيرة التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة، بما يؤمّن أفضل تعبير صادقٍ عن صوت الشعب العراقي واختياراته الحقيقية".

ووفقاً للبيان، أعرب مسرور بارزاني عن "سعادته باللقاء"، مبيناً أن "حكومة الإقليم تهدف الى حل جميع الملفات العالقة، وأنه يتطلع الى ترسيخ الحلول طويلة الأمد، ودعم جهود حكومة السيد الكاظمي الساعية للإصلاح في كل المجالات".

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