الكاظمي خلال لقائه مسعود بارزاني : الحوار والدستور يؤمنان مستقبلا آمنا لعراق موحد ومستقر / موسع

2020/09/10 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في اربيل ، واكد ان اقليم كردستان جزء اساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء:" ان اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وتوحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلاً عن ملف إجراء الإنتخابات المبكرة".واكد الكاظمي خلال اللقاء حاجة العراق الفعلية للاصلاح، وأن تكون الأولوية في العمل الوطني للعبور بالبلاد فوق التحديات الراهنة.واشار الى :" ان التنسيق عالي المستوى بين القوات المسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة، ساعد في صنع الإنتصار على عصابات داعش الارهابية، وهو الذي سيحمي الأرض، ويؤمّن فرصة الازدهار والتنمية للبلد".كما بيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، واكد :" ان إقليم كردستان جزء أساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر ".



واشار الى ان الفرصة متاحة الآن للإرتقاء بمستوى الفعل العراقي على الساحة الدولية، تعزيزاً لمكانة العراق بين الأمم.من جانبه، أعرب مسعود بارزاني عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً توافر النوايا لدى الجميع، على بذل الجهود في الإصلاح ،وحل الملفات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم./انتهى7

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