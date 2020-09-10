نائبة عن الاتحاد الوطني : هذا هو موقفنا من اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة

2020/09/10 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير :"ان موقفنا ضد اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة ".وقالت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان اعتمادها داخل اقليم كردستان لامشكلة لنا به ، ولكن في المناطق المتنازع عليها لايمكن القبول به ".واضافت شيخ دلير :" اننا نؤيد اعتماد الدوائر القليلة او الدائرة الواحدة المركزية في هذه المناطق ، حتى نضمن اجراء الانتخابات دون ازمات ومشاكل جديدة".ومازال الخلاف قائما بين الكتل السياسية على فقرة اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة ، على امل الوصول لتوافق قريب حول نظام معتمد لها./انتهى3

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