محافظ بيروت يطالب المواطنين بالابتعاد عن محيط المرفأ حفاظا على سلامتهم

2020/09/10 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ طالب محافظ بيروت مروان عبود المواطنين بالابتعاد عن محيط المرفأ حفاظا على سلامتهم .يذكر ان حريقا كبيرا اندلع في مدخل مرفأ بيروت .وبحسب وسائل اعلام ، ان الحريق اندلع في مخزن للزيوت والبطاريات مما يرجح توسعه .واضافت ، ان وحدات من الدفاع المدني والجيش اللبناني تعمل على اخماد الحريق ./انتهى2

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