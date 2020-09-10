23 أيلول الجاري موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية للعام الدراسي الجديد

2020/09/10 | 14:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ _ بغداد

أعلنت وزارة التربية ، تحديد الـ23 من شهر أيلول الحالي ، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021 ، وذلك من أجل اعطاء الفرصة للملاكات التربوية من اكمال الاعمال المناطة بهم من مراقبة الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تسلمته ” خبر برس ” ، إن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باعتماد يوم الأربعاء الموافق الـ 23 من أيلول الجاري ، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس ، مع الأخذ بضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية ، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي” .

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