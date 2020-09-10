إئتلاف النصر يدعو الكاظمي لإجراءات دستورية مع كردستان 

2020/09/10 | 14:53 - المصدر: وكالة خبر

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واخ_ بغداد

طالب ائتلاف النصر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنظيم جاد للعلاقة بين بغداد وإقليم كردستان، وان يتم تقعيدها وفقا للدستور والقانون أسوة بباقي أنحاء العراق.

ورأى ائتلاف النصر انّ على الحكومة حسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية والكمارك ودخول الرقابة المالية الإتحادية الى الإقليم للتدقيق، لضمان العدالة وتطبيقا للدستور.

يأتي ذلك في ظل مباحثات مستمرة بين بغداد واربيل وزيارات متبادلة ووفود ناقشت مختلف القضايا، وبالتزامن مع زيارة يقوم بها الكاظمي الى إقليم كردستان للقاء مسؤولين بارزين هناك.

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