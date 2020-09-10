2020/09/10 | 14:53 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واخ_بغداد
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قررت المحكمة الاتحادية رفض الطعن المقدم من قبل محافظ نينوى السابق منصور المرعيد.
واكدت المحكمة ، أن قرار مجلس المحافظة بشأن إقالة المرعيد سليم ، والإبقاء على نجم الجبوري محافظا لنينوى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية ترفض الطعن المقدم من محافظ نينوى السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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