ضبط 401 قطعة اثار معدة للتهريب شمالي ذي قار

2020/09/10 | 14:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن ضبط 401 قطعة اثار معدة للتهريب من احد المواقع الاثرية في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة ، ومطاردة مجموعة من الاشخاص قاموا بالحفر واستخراجها .وقال بيان اوردته المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة مشتركة من شرطة قلعة سكر […]

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