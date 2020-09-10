نائب يطالب بفتح تحقيق لمعرفة اسباب عدم قبول طلاب ميسان بالكلية العسكرية 

2020/09/10 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

طالب النائب علي سعدون ، اليوم الخميس، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالتدخل لفتح تحقيق فوري، لمعرفة اسباب عدم قبول طلبة المحافظة.

وقال سعدون في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الكاظمي ووزير الدفاع ملزمان بفتح تحقيق فوري بعد ظهور قوائم المقبولين في الكلية العسكرية، الدورة(١١١)، وعدم قبول اي طالب من محافظة ميسان معهم”.

واضاف اللامي اننا “كنواب عن محافظة ميسان لن نسمح بمرور هذه القوائم، دون معرفة الاسباب التي حالت دون قبول اي طالب عن محافظة ميسان، ومعرفة الآلية المعتمدة في الاختيار”.

وكانت وزارة الدفاع قد نشرت قوائم بأسماء الطلبة المشمولين بالدورة العسكرية ١١١ للكلية العسكرية دون شمول اي طالب من محافظة ميسان.



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