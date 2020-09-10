دراسة “مذهلة” تعيد إحياء تقنية “مثيرة للجدل” قد تكون ناجحة مع كورونا.. كيف تتحول الكمامة إلى لقاح؟!

2020/09/10 | 14:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعادت دراسة جديدة من قبل علماء في جامعة كاليفورنيا، إحياء تقنية قديمة “مثيرة للجدل” تم التعامل بها مع مرض الجدري، فيما اشارت الدراسة إلى امكانية استخدامها مع فيروس كورونا، بطريقة تحول “الكمامة” إلى نوع من انواع اللقاح.

وفي ظل عدم توفر لقاح يحارب الفيروس، يزعم العلماء أن الاستخدام المكثف لأقنعة الوجه قد يكون بمثابة نوع من “اللقاح” الخام ضد فيروس كورونا عن طريق تعريض الناس بشكل متكرر لكميات صغيرة من فيروس كورونا، وبهذه الطريقة قد يدرب أجسامهم على التعرف عليه ومكافحته، مما يؤدي إلى تحصينهم بشكل فعال، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تم نشر هذه الدراسة من قبل علماء من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة في مجلة نيو إنجلاند الطبية، لكن من غير المحتمل أن يتم إثبات هذه النظرية، لأن ذلك سيتطلب تعريض الأشخاص الذين يرتدون أقنعة وبدون أقنعة للفيروس في التجارب السريرية، وهو أمر غير أخلاقي.

والنظرية قد تفسر جزئيًا سبب وفاة عدد أقل من الأشخاص أو إصابتهم بأمراض خطيرة بفيروس كورونا في المراحل المتأخرة من الوباء وفي شرق آسيا، حيث تنتشر الكمامات.

وشدد العلماء أصحاب الدراسة، على أنه لا ينبغي للناس أن يحاولوا تعمد التقاط الفيروس لبناء مناعة ضد كوفيد-19، مشددين على أن : “هذه ليست التوصية على الإطلاق”، وحثوا الناس على البقاء بعيدين اجتماعيًا عن الآخرين وتجنب الأماكن الداخلية الضيقة ذات التهوية المحدودة.

التجدير..



تقنية “مثيرة للجدل”

تعتمد فكرة أن أقنعة الوجه قد توفر بعض المناعة ضد كوفيد-19 على نظرية “التجدير”، وهي تقنية تحصين عمرها قرون، حيث ان التجدير هو تعمد إصابة الأشخاص بجرعات منخفضة من مسببات الفيروس لتوليد استجابة مناعية وقائية تمنع تكرار العدوى، وتم استخدام هذه التقنية المثيرة للجدل عبر التاريخ لتحصين الناس ضد الجدري ولكن تم استبدالها في النهاية بلقاحات حديثة تستخدم أشكالًا ضعيفة من الفيروسات لجعلها أكثر أمانًا.

ويعتقد خبراء جامعة كاليفورنيا، الدكتورة مونيكا غاندي، وهي طبيبة الأمراض المعدية، وعالم الأوبئة البروفيسور جورج رذرفورد، أن أقنعة الوجه قد تعمل بنفس طريقة علاج التجدير.

وقالت غاندي: “يمكن أن يكون لديك هذا الفيروس ولكن لا تظهر عليك أعراض، لذا، إذا كان بإمكانك رفع معدلات العدوى بدون أعراض بالكمامة، فربما تصبح هذه وسيلة لتجدير السكان”.

ويعترف الباحثون الأمريكيون بأن نظريتهم تضع افتراضين عريضين حول كوفيد-19 لم يتم إثباتهما بعد.

وتستند حجتهم على فكرة أن الإصابة بجرعات صغيرة من الفيروس تؤدي إلى مرض أقل حدة وأن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض يتمتعون بحماية طويلة الأمد.

قالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE) التابعة لحكومة المملكة المتحدة سابقًا إنها تعتقد أن “الحمل الفيروسي” يلعب دورًا كبيرًا في كيفية إصابة الشخص بالمرض.

قالوا إن هذا يفسر سبب وقوع العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية – الذين يتعاملون وجهًا لوجه مع مرضى مصابين بأمراض خطيرة – ضحية للمرض وماتوا، إن وجود حمولة فيروسية عالية – عدد جزيئات الفيروس التي أصيبوا بها لأول مرة – يمنح كوفيد انتشار سريع، كما أنه يزيد من خطر زيادة الحمل على الجهاز المناعي للمريض في معركته ضد الوباء.

هذا يعني أن الشخص المصاب بالعدوى بشكل غير مباشر عن طريق لمس مقبض الباب يمكن أن ينتهي به الأمر بأعراض أقل حدة من الشخص الذي يستنشق سعال الشخص المصاب.

ويعتقد خبراء جامعة كاليفورنيا أن ارتداء الأقنعة بشكل جماعي قد قلل بشكل كبير من كمية الحمل الفيروسي الذي يصاب به الشخص العادي.

قد يفسر هذا جزئيًا سبب انخفاض معدلات الوفيات في وحدات العناية المركزة، أظهر التحليل الذي أجرته جامعة بريستول أن نسبة المرضى الذين يموتون من كورونا في العناية المركزة حول العالم قد انخفضت بمقدار الثلث منذ مارس.

لكن يُعتقد إلى حد كبير أن تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة سببه تحسن الأطباء في علاج المرض، والذي لم يعرفوا شيئًا عنه في وقت سابق من العام.

رفض النقاد نظرية تحصين قناع الوجه، التي حذروا من أنها قد تكون خطيرة إذا شعر الجمهور بالحماية دون الالتزام بالإجراءات الوقائية على أكمل وجه.

علينا اتباع جميع استراتيجيات الوقاية الأخرى، وهذا يعني البقاء حذرا بشأن تجنب الازدحام والتباعد الجسدي ونظافة اليدين.

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