الداخلية توضح قرار محاكمة ضباط ومنتسبين بسبب التمرد وتحذر قادة الأمن

2020/09/10 | 14:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الداخلية توضيحاً، اليوم الخميس، بشأن قرار محاكمة ضباط ومنتسبين بسبب التمرد وتحذر قادة الأمن.وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "احد محاكم قوى الامن الداخلي المختصة أصدرت احكاما بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد ومخالفة الاوامر ،وهذه الاحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية ،وقد تكون هذه العقوبات الجماعية من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة".مضيفة: "وهذا مايستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الاجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي ، فحجم التحديات التي تواجه البلاد توجب اعلى درجات الحرص والتعاون في اداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الامنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".وتابعت الداخلية ان "التركيز على الاداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي ان تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الامن وان القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع افراد وحداتهم واقسامهم ضمن نطاق القانون، وحينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فان المؤسسة لن تكون ناجحة في اداء واجباتها كما ان الافراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدروا الخواطر ويعانون من الاحباط وهذا ما ينعكس سلبيا على الاداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الامن".وزادت اننا "نهيب بجميع افراد المؤسسة الامنية ان يكونوا مثالا للانضباط والمهنية والسلوك الاخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الامن الداخلي ،فامامنا شوط طويل لانجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن".محمد

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