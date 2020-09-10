الكاظمي لمسرور بارزاني: السيادة الكلمة التي تجمعنا كعراقيين ولا مجال للتفريط بها

2020/09/10 | 14:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، خلال زيارته الى أربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم.





وقال رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء، إن "تجربة التعاون الأمني والتكامل في أداء القوات المسلّحة في مواجهة داعش الإرهابي عززت الوحدة الوطنية وجعلت الانتصار ممكناً".

كما بيّن أن "سيادة العراق هي الكلمة التي تجمعنا كعراقيين، ولا مجال للتفريط بها، مبينا أن الفرصة الآن متاحة لتعزيز العمل المشترك، وتقديم أفضل جهد يخدم المواطن العراقي، فضلاً عن تسريع وتيرة التحضير لإجراء الانتخابات المبكرة، بما يؤمّن أفضل تعبير صادقٍ عن صوت الشعب العراقي واختياراته الحقيقية".

من جانبه أعرب بارزاني عن سعادته باللقاء، وبيّن أن حكومة الإقليم تهدف الى حل جميع الملفات العالقة، وأنه يتطلع الى ترسيخ الحلول طويلة الأمد، ودعم جهود حكومة السيد الكاظمي الساعية للإصلاح في كل المجالات.

عمار المسعودي

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