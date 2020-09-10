فيديو.. إليسا تشاهد حريق جديد فى مرفأ بيروت من داخل منزلها

2020/09/10 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة اللبنانية إليسا ، مقطع فيديو لحريق جديد وقع فى مرفأ بيروت ، منذ قليل ، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.وظهر فى الفيديو ، سحابة سوداء ناتجة عن الحريق ، تنتشر فى سماء بيروت ، وعلقت إليسا قائلة : من مكاني هذا؟! ، وانهالت التعليقات من قبل […]

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