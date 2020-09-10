2020/09/10 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت تقدم على نسخة منها، عن قيام شركة مخولة باستلام طلبات الفيزا للعراقيين الراغبين بالسفر الى تركيا.

واضافت الوثيقة، الى انه، سيتم منح العراقيين التأشيرة من الموصل اعتباراً من 13 من شهر أيلول الجاري.

التالي

منذ 33 دقيقة

التربية تؤجل موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الجديد

منذ 51 دقيقة

اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات

منذ 3 ساعات

المرور تعتذر للمواطنين عن خلل في النظام الالكتروني

منذ 4 ساعات

محافظ واسط يكشف حقيقة فتح منفذ زرباطية امام الزائرين

منذ 5 ساعات

امنة بغداد: يُمنع قطع الاشجار في العاصمة

منذ 6 ساعات

الكاظمي يحث مدراء المراكز الامتحانية على مراعاة الظرف الصحي خلال الامتحانات

منذ 18 ساعة

الزراعة تؤكد على أهمية تثبيت المصرف الزراعي تحت إدارة الوزارة في قانون الموازنة

منذ 20 ساعة

الامانة تعلن عن حملة لمصادرة الاغنام جنوب بغداد

منذ 22 ساعة

الصحة تعلن تسجيل 4243 اصابة و75 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 23 ساعة

العراق والسعودية يبحثان الإجراءات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. موعد منح التأشيرة الى العراقيين الراغبين بالسفر الى تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. موعد منح التأشيرة الى العراقيين الراغبين بالسفر الى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).