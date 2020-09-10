الداخلية تصدر توضيحاً بشأن صدور احكام بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد

2020/09/10 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

اصدرت وزارة الداخلية توضيحاً بشأن صدور احكام بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد ومخالفة الاوامر .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته(واع)، اليوم الخميس، ان " هذه الاحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية ،وقد تكون هذه العقوبات الجماعية من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة ،وهذا مايستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الاجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي".

واضافت ان "حجم التحديات التي تواجه البلاد توجب اعلى درجات الحرص والتعاون في اداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الامنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".

واشارت الى ان "التركيز على الاداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي ان تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الامن وان القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع افراد وحداتهم واقسامهم ضمن نطاق القانون".

وتابعت "حينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فان المؤسسة لن تكون ناجحة في اداء واجباتها كما ان الافراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدروا الخواطر ويعانون من الاحباط وهذا ما ينعكس سلبيا على الاداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الامن".

ودعت الوزارة "جميع افراد المؤسسة الامنية ان يكونوا مثالا للانضباط والمهنية والسلوك الاخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الامن الداخلي ،فامامنا شوط طويل لانجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن".

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