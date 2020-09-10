الاتصالات: عمليات الصدمة في المحافظات حققت ثلاثة أهداف كبيرة

2020/09/10 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سعات الانترنت

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الاتصالات، الخميس، عن أن عمليات الصدمة في البلاد حققت ثلاثة اهداف كبيرة، كما أسهمت بحصر أغلب سعات الانترنت الداخلة إلى البلاد عن طريق بوابات النفاذ الدولية.

وقال مدير البنى التحتية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية علي محمود، في تصريح صحفي، للوكالة الرسمية، اليوم 10 أيلول 2020، إن "عملية الصدمة حققت اهدافا أمنية ومادية وخدمية، فعلى الصعيد الامني حصر اغلب سعات الانترنت الداخلة الى البلاد عن طريق بوابات النفاذ الدولية، ما سهل عملية السيطرة وامكانية المراقبة".

وتابع أنه "تم في الجانب الخدمي، تقديم تسهيلات كبيرة على امرار السعات في المحافظات المشمولة بعملية الصدمة ووضع الحلول الفنية للمشاكل السابقة، الامر الذي يترتب عليه ازدياد جودة الخدمة المقدمة الى المواطنين".

وأضاف "أما الجانب المادي، حقق عملية الصدمة ارتفاع في الايرادات المالية، بسبب ازدياد حجم السعات الرسمية الداخلة إلى البلاد".

وكانت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، قد اكدت في وقت سابق، أن عمليات الصدمة أضافت ما لايقل عن 4 مليارات دينار شهريا إلى ايراداتها، مشيرة إلى استمرار عمليات الصدمة لحين انشاء بوابات النفاذ الضوئي.

ر.إ

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