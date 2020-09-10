علماء يكشفون عن نموذج للتنبؤ بخطر وفاة المرضى المصابين كورونا

2020/09/10 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

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علاج المصابين بكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن علماء بريطانيون، عن تطوير نموذج تسجيل من أربعة مستويات للتنبؤ بخطر وفاة المرضى في المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من أجل مساعدة الأطباء على اتخاذ قرار سريع بشأن أفضل رعاية لكل مريض.

ونشر العلماء النموذج الجديد في مجلة "BMJ" الطبية، وأكدوا أنه يساعد الأطباء على تصنيف المرضى في واحدة من أربع مجموعات معرضة لخطر الإصابة بكورونا من منخفضة، إلى متوسطة، عالية، أو عالية جدا لخطر الموت.

ونظرا لأن المستشفيات في جميع أنحاء العالم تواجه موجات من المرضى المصابين بكوفيد -19، فقد قال الأطباء إنهم بحاجة إلى أدوات أسرع وأكثر دقة للتنبؤ بالمخاطر، ولتحديد المرضى الأكثر عرضة لخطر الموت، ومساعدتهم في أسرع وقت.

والنموذج الجديد المسمى "4C"، يستخدم بيانات مثل العمر والجنس والظروف الأساسية والتنفس ومستويات الأكسجين في الدم، وقال الباحثون إن نتائج الدراسة أظهرت أنه كانت قادر على التنبؤ بالمخاطر بشكل أكثر دقة من 15 نموذجا مشابها، كما أنه كان أكثر فائدة في اتخاذ القرارات السريرية.

وأوضح أستاذ الجراحة وعلوم البيانات في جامعة إدنبرة، الذي شارك في قيادة البحث وقدمه في إيجاز، إوين هاريسون، "سيثبت هذا أهميته في المساعدة في توجيه الأطباء لتقديم الرعاية المثلى للمرضى الأكثر خطورة".

باستخدام مدخلات البيانات المختلفة، تعطي حاسبة المخاطر درجات تتراوح من 0 إلى 21 نقطة، على حد وصف هاريسون، ويعتبر المرضى الذين حصلوا على درجة 15 أو أكثر معرضين لخطر الوفاة بنسبة 62٪ مقارنة بـ 1٪ لأولئك الذين سجلوا 3 درجات أو أقل.

وأكد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من انخفاض معدل وفيات 4C قد لا يحتاجون إلى دخول المستشفى، بينما يمكن تعجيل المرضى في الفئات المعرضة للخطر بدرجة متوسطة وعالية للحصول على علاج أكثر قوة، بما في ذلك عقاقير الستيرويد والدخول إلى وحدات الرعاية الحرجة إذا لزم الأمر.

ر.إ

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