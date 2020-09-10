البرلمان ينهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون كلية الشرطة

2020/09/10 | 15:12 - المصدر: وكالة خبر

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واخ _بغداد

انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة الرقم 37 لسنة 2000 .

كما قرر مجلس النواب المضي بالقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016،

وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المعدل لإتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام1988، كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1980.

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