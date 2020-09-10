نائبان جديدان يؤديان اليمين الدستوري

2020/09/10 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أدى نائبين جديدين، اليوم الخميس، اليمين الدستوري كاعضاء في مجلس النواب بدلا عن نواب سابقين.وادت السيدة وفاء حسين سلمان القسم بديلاً عن النائب السابق قاسم الاعرجي الذي قدم استقالته من المجلس في وقت سابق وتقلده منصب مستشار الامن الوطني.كما أدت السيدة اقبال عدنان القسم بديلاً عن النائبة غيداء كمبش التي توفاها الله […]

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