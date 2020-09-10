اعتقال 39  شخصا ومصادر أسلحة وأعتدة في البصرة

2020/09/10 | 15:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، أن قيادة عمليات البصرة ألت القبض على عدد من المطلوبين وفق قضايا جنائية وصادرت عدد من الأسلحة.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قيادة عمليات البصرة وخلال عملية الوعد الصادق اعتقلت ٩ مطلوبين وفق مواد جنائية، ومصادرة بندقية كلاشنكوف عدد/١٠، سمنوف عدد/١، رمانة دفاعية يدوية عدد/٣، حاوية عتاد Bkc مملوئة عدد/٤، موجه قاذفة ٤٠ ملم عدد/١، مخزن كلاشنكوف سعة ٣٠ اطلاقة فارغ عدد/”.١٨”.

وأَضافت، أنه “تم ضبط عتاد كلاشنكوف عدد/ ٢٦٠ اطلاقة، شريط احادية ١٢،٧ملم مملوء ١٠٠ أطلاقة عدد/١،، و مسدس صوتي محور السبطانة، ناظور نهاري، رشاشة RBk”.

وأشارت الى “القاء القبض على شخص بنكلاديشي متجاوز على أقامته، وشخص ايراني بدون مستمسكات، والقاء القبض على (٢٨) مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة”. انتهى25س

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