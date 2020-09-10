بدء التقييم السريع لتأثير جائحة كوفيد 19 على خدمات الصحة الإنجابية في العراق

2020/09/10 | 15:16 - المصدر: يونامي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت وزارة التخطيط والصحة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في 9 أيلول إجراء تقييم سريع لتأثير جائحة كوفيد 19على خدمات الصحة الإنجابية في العراق.

تجري عملية جمع البيانات من 107 مراكز لخدمات الصحة الاولية و10 مستشفيات للخدمات الثانوية والثالثية في محافظات بغداد، أربيل، البصرة، النجف، وصلاح الدين وبمشاركة 27 طبيبًا و16 إحصائيًا مدربين على جمع البيانات.

تتولى الأشراف على العمل الذي يمتد لمدة اسبوعين لجنة عليا تضم رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، ورئيس هيئة إحصاء إقليم كردستان، ومدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة ومدير دائرة الصحة العامة في وزارة صحة إقليم كردستان، وعدد آخر من المتخصصين.



ويتلقى العمل المذكور دعماً فنياً ومالياً من صندوق الأمم المتحدة للسكان/ مكتب العراق.

علق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء د.



ضياء عواد كاظم على المسح قائلاً: “هذا التقييم حيوي لوزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء إذ سيسمح هذا التقييم باستقصاء الأثر الذي خلفته جائحة كورونا على الكوادر العاملة في مجال الصحة الإنجابية وعلى الخدمات المقدمة في هذا المجال.



كما سيمنح التقييم الوزارات المعنية صورة شاملة للاحتياجات لضمان استمرارية خدمات عالية الجودة واستمراريتها.

وأكد رئيس هيئة إحصاء إقليم كوردستان، السيد سيروان محمد، أن "التقييم يهدف إلى تحديد الثغرات في الخدمات المقدمة، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19.



وستوجه النتائج الاستجابة لتقوية القدرة التقنية لمقدمي خدمات الصحة الإنجابية الجنسية وتعزيز جودة الخدمات ".

ومن جانبها، أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتورة ريتا كولومبيا، التزام الصندوق بتحسين الوصول الى ونوعية خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للنساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد.

"فيما تكافح النظم الصحية في جميع أنحاء العالم للتعامل مع الاستجابة لجائحة كوفيد 19، تواجه خدمات الصحة الإنجابية خطر التهميش.



لذلك سيستمرّ صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للحؤول دون حدوث ذلك في العراق، وسيواصل الصندوق تقديم الدعم المالي والتقني للخبراء لتحسين نظام الصحة الإنجابية في أنحاء البلاد."

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