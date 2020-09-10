رغم توقف التجارب.. خبر سار بشأن لقاح أوكسفورد

2020/09/10 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية، الخميس، أن توفر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا يزال ممكناً بحلول نهاية العام، رغم تعليق التجارب على مشروعها الذي تقوده بالشراكة مع جامعة أوكسفورد.

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