جبهة المطلك تدعو الى دعم الحكومة كخيارواقعي ومساندتها في ترسيخ مبادئ الدولة

2020/09/10 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الجبهة العراقية للحوار الوطني، بزعامة صالح المطلك، اليوم الخميس، ان البلد امام مرحلة مفصلية، فاما ترسيخ الدولة بكل معانيها، واما تنامي اللا دولة والذهاب الى الفوضى، داعية الى دعم الحكومة كخيار واقعي، ومساندتها في ترسيخ مبادئ الدولة.

وقالت الجبهة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “ليس من المنطق السكوت أو عدم التاشير بوضوح الى ما هو عليه الوضع في العراق والى اين يتجه في ظل تداعيات الوضع الداخلي والصراع الاقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة”.

واضافت الجبهة، انه “لابد من الاعتراف اولا بان الوضع العراقي وضع صعب ومعقد، فهناك تظاهرات غاضبة على الاداء السياسي بعد ٢٠٠٣، وهناك تراجع كبير في الوضع العام لاسباب عدة منها انتشار السلاح المنفلت، وتوسع دائرة النزاعات العشائرية المسلحة، وانتشار المخدرات بشكل واسع، واستمرار معاناة مئات الالاف من النازحين الذين ينتظرون العودة الى مناطقهم ، بالاضافة الى التدخلات الخارجية ودورها السلبي في تعقيد المشهد”.

وتابعت، ان “القلق على مستقبل البلد هو قلق مشروع، والتغافل عن تشخيص خطورة الوضع هو تنازل عن الشعور الوطني وعدم الاهتمام بمستقبل البلد، لذلك نقول ان البلد امام مرحلة مفصلية، فاما ترسيخ الدولة بكل معانيها، واما تنامي اللا دولة والذهاب الى الفوضى”، داعية الى “دعم الحكومة كخيار واقعي، ومساندتها في ترسيخ مبادئ الدولة، وعلى الحكومة ان تعمل بجدية لترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون، وان تعمل على استعادة مكانة العراق كعامل توازن في المنطقة”.

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