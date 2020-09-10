عبد المهدي يكشف حقيقة إعداد قائمة انتخابية

2020/09/10 | 15:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الخميس، إعداد قائمة انتخابية لخوض الانتخابات المقب...

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