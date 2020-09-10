الشرطة الاتحادية تعلن نتائج عمليتها الأمنية في كركوك

2020/09/10 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

قيادة قوات الشرطة الاتحادية:

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لليوم الرابع على التوالي وضمن عمليات تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة نفذت قوة من لواء المهمات الخاصة والقطعات الملحقه به مهمة تفتيش القرى والوديان والاراضي الزراعية ضمن ناحية الرشاد بكركوك حيث أسفرت نتائج التفتيش من تطهير مساحة 50 كم مربع شملت (وادي كرحة) بمسافة 12 كم، وتفجير 1 عبوة ناسفة محلية الصنع تحت السيطرة وتدمير مضافتين للعصابات الإرهابية المهزومة،

وضبط بندقية كلاشنكوف عدد1 بالإضافة الى تفتيش قرى عدد 6 وتدقيق هويات المواطنين المتواجدين ضمن قاطع عمليات كركوك .





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المكتب الإعلامي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية

10 أيلول 2020

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