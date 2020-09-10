2020/09/10 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، الخميس (10 أيلول 2020)، بانتهاء اجتماع لجنة التعديلات الدستورية، دون التوصل إلى صيغة نهائية حول التعديلات.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع الخاص بلجنة التعديلات الدستورية انتهى من دون اي اتفاق على صياغة مجمل التعديلات بسبب خلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول الصلاحيات بين المحافظات والحكومة المركزية".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة يونادم كنا، عن مناقشات لجنة التعديلات الدستورية، بشأن النظر بمعالجة المادة 76 من الدستور العراقي والخاصة بموضوع الكتلة النيابية الأكثر والمسؤولة عن تشكيل مجلس الوزراء بعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

وقال عضو اللجنة يونادم كنا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة التعديلات الدستورية، ناقشت الفقرة الأولى من المادة 76 من الدستور العراقي والخاصة بالكتلة النيابية الأكثر عددا من أجل تعديلها، مبينا أن اللجنة لديها وجهة نظر بتعديل هذه الفقرة وتحويلها من الكتلة النيابية الأكثر عددا داخل مجلس النواب إلى الكتلة النيابية الأكبر الفائزة في الانتخابات".

وأضاف أن "لجنة التعديلات الدستورية متوقفة لحد الان على المادة 115 وتبقى لنا 28 مادة من الدستور ما زال النقاش يدور حولها"، مبينا أن "لجنة التعديلات الدستورية لا يمكنها اتخاذ القرار، ولكن تقدم المقترحات لمجلس النواب الذي بدوره يتخذ القرار بعد التصويت".

ومن أكثر الأمور تعقيدا في بداية تشكيل كل حكومة عراقية جديدة، هي المادة 76 من الدستور، والتي تنص أولا، على أن "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، حيث اختلفت تفسيرات القوى السياسية والمحكمة الاتحادية والقانونيين حول هذه الفقرة، كما حدث في بداية تشكيل الحكومة الحالية، حيث إلى يومنا هذا لم تحسم الكتلة الأكبر واستمر الجدل بين من يقول إن تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر وبين من يقول تحالف الفتح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اجتماع لجنة التعديلات الدستورية يخفق بالتوصل لصيغة نهائية حول التعديلات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اجتماع لجنة التعديلات الدستورية يخفق بالتوصل لصيغة نهائية حول التعديلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).