2020/09/10 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قرر مجلس النواب المضي بالقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016، الخاص باشغال منصبي نائبي رئيس هيئة الاشراف القضائي ، بعد ان تم الحكم بعدم دستورية نص المادة ٢/ثانياً من قانون هيئة الاشراف القضائي./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمـان يمضي بالقراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمـان يمضي بالقراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).