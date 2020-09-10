مقتل ستة من داعش واعتقال 13 في عملية امنية جنوب الموصل

2020/09/10 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت قيادة عمليات نينوى عن انطلاق عملية تفتيش وتطهير قرى عين الحصان والحاج علي والحود ضمن ناحية القيارة ،60 كم جنوب مدينة الموصل.وقال قائد العمليات اللواء الركن اسماعيل المحلاوي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"قوات جهاز الامن الوطني ، بالتعاون مع القوات الامنية ، شرعت بعملية في قرى (عين الحصان ) و(الحاج علي ) و (الحود)على خلفية معلومات عن تسلل عناصر من داعش الى داخل هذة القرى ".واضاف :"ان العملية اسفرت عن مقتل (ستة ) دواعش واعتقال (13) ،بينهم قياديون في التنظيم الارهابي ، ومصادرة اسلحة واعتدة و عبوات ناسفة وصواريخ "./ انتهى

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