التربية تؤجل مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية الى الثاث والعشرين من الشهر الحالي

2020/09/10 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التربية تحديد يوم الثالث والعشرين من ايلول الحالي ,موعدا لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية ,بدلا من الثالث عشر من ايلول الذي تم تحديده سابقا ./انتهى2

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