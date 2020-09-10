العراق والسعودية يستعدان لافتتاح معبر حدودي بينهما

2020/09/10 | 15:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، والسفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، يوم امس الأربعاء، الاستعدادات لافتتاح "منفذ عرعر ا...

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