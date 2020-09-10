هذا ما اتفق عليه وزيرا الصحة الايراني والعراقي حول زيارة الأربعين

2020/09/10 | 15:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الصحة الايراني سعيد نمكي مع نظيره العراقي حسن التميمي اقامة مراسم أربعينية الامام الحسين عليه السلام....

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