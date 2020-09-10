بالفيديو | اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت المدمر

2020/09/10 | 15:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت النيران في مخزن لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت - صورة إرشيفية

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