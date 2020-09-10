الرئيس بارزاني والكاظمي يناقشان سبل حل الخلافات بين أربيل وبغداد

2020/09/10 | 15:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني خلال لقائه مصطفى الكاظمي – صورة: مقر البارزاني

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