البرلمان ينهي قراءة مشروعي تعديل قانونين

2020/09/10 | 15:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _بغداد

انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦.

كما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠.

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