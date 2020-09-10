مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لخمسة مقترحات ومشاريع قوانين

2020/09/10 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب بجلسته التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، القراءة الاولى لخمسة مقترحات ومشاريع قوانين مدرجة على جدول اعماله.

وقال مصدر برلماني في حديث خاص، ان “مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠، كما انهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم ٢٩ لسنة “٢٠١٦.

واضاف المصدر، “كما انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المعدل لإتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام1988، و القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم ١٣٨ لسنة ١٩٧١، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٠”.

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