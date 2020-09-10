الامم المتحدة تدعو لجمع 35 مليار دولار لدعم برنامج لقاحات كورونا

2020/09/10 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم 35 مليار دولار إضافية بما في ذلك 15 مليارا في الأشهر الـ3 المقبلة لبرنامج منظمة الصحة العالمية لدعم اللقاحات والعلاجات ضد كوفيد- 19.

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، اليوم الخميس، إن البلدان ساهمت بنحو 3 مليارات دولار حتى الآن، واصفا ذلك بـ "التمويل الأولي".وتابع قائلا: "لكننا الآن بحاجة إلى 35 مليار دولار أخرى للانتقال من بدء التشغيل إلى التوسع والتأثير".

"هناك حاجة ضرورية لهذه المبالغ، بدون ضخ 15 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، والبدء على الفور، سنخسر الفرصة الحقيقية لذلك".





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