وزير النقل لدايو الكورية: أي تلكأ في تنفيذ ميناء الفاو سننفتح على شركات أخرى

2020/09/10 | 15:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الخميس، مع شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير سبل الاسراع من اجل اكمال انجاز المشروع بأسرع وقت، بعد ان شهد تاخيرا استمر لسنوات .وقال الشبلي خلال الاجتماع بحسب بيان للوزارة، ان "ميناء الفاو من أهم مشاريع البنى التحتية في البلاد وسنزيل كل المعوقات التي شكلت تحديا كبيرا امام انجازه".وأشار الى "ضرورة البدء بمرحلة البناء والتنفيذ لاكتماله خلال المدة المحددة ، كما ناقش تخفيض الأسعار المقدمة من قبل الشركة الكورية" مؤكدا على ان "أي تلكؤ يحدث في التنفيذ سيؤدي الى الانفتاح على شركات أخرى متخصصة لها باع طويل في تنفيذ المشاريع المشابهة".وبين الشبلي، انه "تم تشكيل لجنة مكونة من الجهات المعنية في الوزارة لعقد اجتماع يومي مع شركة دايو ولمدة ١٥ يوما من اجل وضع بنود العقد النهائي مع الشركة". عمار المسعودي شارك إذا أردت

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