2020/09/10 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "صاروخ كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي، دون خسائر".

وأضافت "تبين أن انطلاقه كان من حي الفرات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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