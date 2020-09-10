دولة القانون والديمقراطي الكردستاني يتفقان على تبني خيارات محددة بقانون الانتخابات

2020/09/10 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتفق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، مع مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني تبني مقترح ان تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد قانون سانت ليغو، ورفض استخدام الهوية الالكترونية في الانتخابات واعتماد البطاقه البايومتريه فقط.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم، مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الوضع السياسي والاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”.





واكد الجانبان، بحسب البيان، على “ضرورة التعاون بين ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني في موضوع الانتخابات وغيرها، كما تم الاتفاق على رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة وتبني مقترح ان تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد قانون سانت ليغو، ورفض استخدام الهوية الالكترونية في الانتخابات واعتماد البطاقه البايومتريه فقط”.





وشدد الجانبان، على “ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين القوى السياسية والأحزاب الوطنية لدعم العملية السياسية”.





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