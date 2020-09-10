مجلس النواب يرفع جلسته الى اشعار اخـر

2020/09/10 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد قرر مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر ، وسيحدد موعد انعقادها في وقت لاحق

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