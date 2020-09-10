الكاظمي يصل الى زاخو لتفقد منفذ ابراهيم الخليل مع تركيا

2020/09/10 | 16:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل قليل الى زاخو لتفقد منفذ ابراهيم الخليل مع تركيا.





وكان قد وصل الكاظمي في وقت سابق من اليوم الى اقليم كردستان في زيارة التقى خلالها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وعدد من القيادات، لبحث المواضيع العالقة بين بغداد واربيل .

محمد

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