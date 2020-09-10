2020/09/10 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي دون تسجيل خسائر

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