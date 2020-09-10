فيديو.. بعد حريق مرفأ بيروت الثالث.. الفنانون اللبنانيون للحكومة: شو عّم تخبوا؟

2020/09/10 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ وقع فى العاصمة اللبنانية بيروت، منذ قليل ، حريق هائل ، عقب الانفجار الذي حدث في 4 أغسطس الماضي، ونتج عنه وفاة وإصابة العديد من المواطنين، وتدمير المنشآت والعقارات.وعلق الفنان راغب علامة، على الحريق الجديد الذي اندلع في مرفأ، حيث نشر مقطع فيديو للحديث من سيارته، عبر حسابه على موقع التدوينات […]

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