السودان تشكر الحكومة العراقية

2020/09/10 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكدت وزارة الموارد المائية استعداد الوزاره التام لتقديم المساعدة والدعم الفني إلى الجانب السوداني لمواجهة أزمة الفيضانات والسيول، فيما شكرت السودان الحكومة العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، ان "الوزير مهدي رشيد الحمداني اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير المياه السوداني ياسر عباس محمد عبر فيها عن تضامنه مع شعب وحكومة السودان بمواجهة أزمة الفيضانات والسيول التي اجتاحت بلادهم مؤخرا".

وأكد الحمداني بحسب البيان استعداد الوزاره التام لتقديم المساعدة والدعم الفني من الخبرات العلمية لتجاوز أزمة الفيضان التي اجتاحت السودان".

ومن جانبه قدم الوزير السوداني شكره للحكومة العراقية لتضامنها وتعاطفها مع حكومة وشعب السودان في أزمتة الحالية.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امر يوم امس الاربعاء، بفتح جسر جوي وآخر بحري لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، أن "طائرة شحن عسكرية ستنطلق محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات".

وأضاف أن "الكاظمي أمر أيضا ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق".

ولفت البيان إلى أن "توجيه الكاظمي يأتي في إطار حرص العراق حكومة وشعبا على تعزيز أواصر الأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات".

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