2020/09/10 | 16:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

443 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدرت وزارة الداخلية، الخميس، بيانا بشأن صدور احكام قضائية بحق ضباط ومنتسبين تمردوا على الاوامر، مبينة ان هذا الاحكام قابلة للتمييز وربما تتغير وفقا لقرارات الهيئة التمييزية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم (10 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "احد محاكم قوى الامن الداخلي المختصة اصدرت احكاما بحق ضباط و منتسبين بسب التمرد ومخالفة الاوامر، وهذه الاحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية".

واضاف البيان "قد تكون هذه العقوبات الجماعية من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة، وهذا مايستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الاجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي".

واشارت الى ان "حجم التحديات التي تواجه البلاد توجب اعلى درجات الحرص والتعاون في اداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الامنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".

وأوضح ان "التركيز على الاداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي ان تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الامن وان القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع افراد وحداتهم واقسامهم ضمن نطاق القانون، وحينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فان المؤسسة لن تكون ناجحة في اداء واجباتها كما ان الافراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدروا الخواطر ويعانون من الاحباط وهذا ما ينعكس سلبيا على الاداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الامن".

ودعا البيان "جميع افراد المؤسسة الامنية ان يكونوا مثالا للانضباط والمهنية والسلوك الاخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الامن الداخلي، فامامنا شوط طويل لانجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر توضيحا بشأن الاحكام الصادرة بحق ضباط ومنتسبين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر توضيحا بشأن الاحكام الصادرة بحق ضباط ومنتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).