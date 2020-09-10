بالوثيقة.. الاسيوي يشعر الشرطة بتحديث يخص دوري الابطال

2020/09/10 | 16:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اشعر الاتحاد الاسيوي، نادي الشرطة العراقي ببريد الكتروني بشأن انسحاب نادي الوحدة الاماراتي من دور المجموعات.

واكد الاسيوي في كتاب، ان “نادي الوحدة الاماراتي، اعتذر عن السفر الى قطر للمشاركة في دوري ابطال اسيا بعد ثبوت اصابة عدد من اعضاء الفريق بفيروس كورونا وبدوره الاتحاد الاسيوي رفض التأجيل كون اغلب الاندية وصلت الدوحة وانهت الاستعدادات لعودة المنافسات و احالت الموضوع للجان الاتحاد الاسيوي للبت بالموضوع لاتخاذ القرار المناسب فيه”.

يذكر ان البطولة ستستأنف يوم الاثنين المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.



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